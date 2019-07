Torino perde anche il Salone dell' Auto Andrà a Milano Altro colpo all' Appendino

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il, dopo cinque anni, lasciaper approdare in Lombardia, dove, la prossima edizione si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2020. Ad annunciarlo il presidentea manifestazione Andrea Levy, che spiega: “seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con Aci. Sara’ un grande evento internazionale - dice - all’aperto, e con una spettacolare inaugurazione dinamica anella giornata di mercoledi’ 10 giugno 2020”.“Ringraziamo - afferma ancora - la Citta’ diper avere collaborato in questi 5 anni alla creazione di un evento di grande successo, capace di accendere sulla citta’ i riflettori internazionali”. Nell’ultima edizione , svoltasi nel Parco del Valentino, si e’ registrata la presenza di 54 case ...

cicciopuz : RT @fede_200_: Ed anche a livello locale sono degli idioti. Appendino dopo il salone del libro perde pure il salone dell’auto. Come fai a T… - discoradioIT : È ufficiale: #Torino perde il Salone dell'auto. La sesta edizione si svolgerà in #Lombardia dal 17 al 21 giugno 202… - Gnegnyna : RT @fede_200_: Ed anche a livello locale sono degli idioti. Appendino dopo il salone del libro perde pure il salone dell’auto. Come fai a T… -