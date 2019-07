SolSeraph | il successore spirituale di ActRaiser è disponibile per PC e console

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Grazie a un comunicato stampa ufficiale di Sega apprendiamo che, ildiche unisce action-platform e RTS, è oraper PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, al prezzo di 14,99 €."Per colpa del costante tormento causato dalle spietate divinità giovani, l'umanità rischia il completo annientamento mentre il caos imperversa sulla terra"."Nei panni nella sua unica e ultima speranza di salvezza, spetta a te, Helios, Cavaliere dell'Alba, condurre la civiltà sull'orlo della distruzione verso un nuovo periodo di pace e serenità. Non sarai da solo nella tua impresa, perché il popolo non vede l'ora di schierarsi al tuo fianco per difendersi". Leggi altro...

TheGamesMachine : Il nostro Nicolò Paschetto ha recensito Solseraph, successore spirituale dei gloriosi ActRaiser ad opera dei talent… -