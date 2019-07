Sicilia | all’Ars ddl sull’editoria

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – “Un disegno di legge per le imprese dell’informazione locale che prevede misure di sostegno ai livelli occupazionali dei lavoratori introducendo alcune tipologie di interventi e lo stanziamento, per il 2019, di un milione di euro. Una vera boccata d’ossigeno ad un settore in profonda crisi”. A presentare il ddl è stato il presidente della commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell’Ars Luca Sammartino. La proposta, condivisa dai capigruppo di maggioranza e opposizione, modificherà alcune norme della legge regionale del 30 dicembre 2013, prevedendo lo stanziamento di contributi per la stabilizzazione del personale con contratti non a tempo indeterminato, contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunitaÌ? locali e il sostegno alla formazione del personale ...

