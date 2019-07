Microsoft testa l’accesso a Windows 10 senza password | più comodo il riconoscimento

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) C’è una buona notizia per chi odia le: nel blog ufficiale diInsider,ha pubblicato una funzione che permette di disabilitare ledi accesso ai propri dispositivi10 e di impostare al loro posto ilfacciale, il rilevamento delle impronte digitali, un codice PIN o una chiave di sicurezza fisica. La123456 è ancora usata da milioni di persone La funzione è in fase di test avanzato, non sappiamo quando sarà distribuita, e al momento potrebbe essere soggetta a malfunzionamenti. Si ricorda, infatti, cheInsider è un programma di collaudo software che consente ai volontari di iscriversi e di ricevere in anteprima funzioni ancora in fase di sviluppo. Non è riservata agli sviluppatori, quindi chiunque sia in possesso di una regolare licenza di ...

