La vitamina C è l' ingrediente che rende più bella la pelle questa estate

gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Niente "ingredienti insoliti" come l'oro, un portento anti-acne, la birra, ottimo per la salute dei capelli, o la cannabis, anti-infiammatoria. L'star, richiestissimo anche tra gli uomini, è laC, ovvero il booster non da assumere, in questo caso, per bocca ma da aggiungere alla beauty routine. Seppur non sia una novità, anzi, le ampolle di concentrato di acido ascorbico sono sul mercato da qualche anno, laC trova il suo picco di popolarità proprio in. I suoi risultati, se usata quotidianamente, sono un portento sullache risulterà, già dalle prime applicazioni, non solo fresca ma anche più riposata, luminosa, uniforme, brillante, dal colorito sano e dall'aspetto più giovane. Questo perché laC, detta anche acido ascorbico, è una sostanza idrosolubile non ...