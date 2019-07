Gli sviluppatori di Alien | Isolation potrebbero essere al lavoro su un hero

Haven : l'adventure RPG deGli sviluppatori di Furi si mostra nel primo gameplay trailer : Lo sviluppatore di Furi, The Game Bakers, ha condiviso il primo gameplay trailer e ha offerto nuovi dettagli per la sua avventura romantica, Haven, riporta Eurogamer.net.Haven segue le tribolazioni di una coppia di amanti - Yu e Kay - mentre tentano di sopravvivere su un pianeta perduto. È un'esperienza da solista "al suo interno", ma la co-op è supportata e incoraggiata, con la pagina Steam di Haven che suggerisce che i giocatori potrebbero ...

"Xbox Game Pass è il primo servizio in abbonamento giusto per Gli sviluppatori" : Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento per i giochi simile a Netflix che Microsoft sta cercando di spingere con forti investimenti, è stato l'argomento principale di un panel ospitato a Gamelab 2019. L'ex boss di Playdead, Dino Patti, che ha recentemente fondato Coherence e Jumpship, ha dichiarato quanto segue, segnala Wccftech:"Con i modelli di abbonamento, ci sono due punti di vista: quello del consumatore e quello dello sviluppatore. I ...

Gli sviluppatori di Descenders lanciano una petizione per far smettere a G2A di vendere Indie : Nelle ultime settimane diversi sviluppatori del mondo Indie hanno iniziato una battaglia contro il noto sito di key G2A, il tutto è partito quando il sito ha comprato alcuni spazi pubblicitari da Google, con cui è stato possibile comparire addirittura prima del sito degli sviluppatori (cercando un determinato gioco), nei risultati di ricerca.Come riporta Gamereactor, questa volta è il turno di Mike Rose di No More Robots a dare battaglia, ...

EA mira a espandere il supporto aGli sviluppatori indie di EA Originals : Matt Bilbey, EVP of development and growth di EA, ha rivelato in un'intervista con IGN come la compagnia intende espandere il supporto agli sviluppatori indie di maggior talento nel programma EA Originals.Ecco quanto affermato dal dirigente di EA: "il programma EA Originals si è ampliato da poco grazie alla qualità e alle opportunità offerte dalla scena indie. Guardando ai prossimi uno o due anni, potremmo veder crescere ulteriormente la nostra ...

Playdead : le immagini del nuovo gioco deGli sviluppatori di Limbo e Inside scovate negli annunci di lavoro : Stando a quanto riportato da Eurogamer.net, Playdead avrebbe nascosto le immagini del suo prossimo gioco nei suoi annunci di lavoro.Lo studio dietro gli appezzatissimi Inside e Limbo, Playdead, avrebbe dunque pubblicato degli screenshot del loro prossimo progetto all'interno della pagina dedicata agli annunci di lavoro.Anche se può sembrare che Playdead non abbia condiviso nulla di concreto al di là di un'immagine pubblicata su Twitter ...

G2A : pagheremo dieci volte il denaro perso daGli sviluppatori nel caso in cui dimostrassero comportamenti fraudolenti : Il noto rivenditore di key G2A è stato recentemente al centro di una polemica riguardo la dubbia provenienza dei suoi articoli, la cosa è esplosa quando alcuni sviluppatori indipendenti hanno incoraggiato gli utenti a piratare i loro giochi pur di non far guadagnare G2A (in quanto avendo comprato spazi pubblicitari compariva ai primi posti nelle ricerche Google).Come riporta VG247, il sito ha in seguito pubblicato una lettera in cui cerca di ...

Xbox Game Pass : cosa ne pensano Gli sviluppatori? : I servizi di abbonamento come Xbox Game Pass, EA Access e PlayStation Now sono delle scelte valide per quei giocatori che non si lasciano scappare nessuna novità.Ma queste offerte sono sempre un buon affare per quanto riguarda gli sviluppatori? Durante l'evento Gamelab tenutosi da GamesIndustry, gli sviluppatori di una serie di studi hanno detto la loro."I consumatori vogliono il maggior numero di giochi possibile ed ovviamente non si può ...

Gli sviluppatori possono già abilitare gli aggiornamenti in-app per le loro applicazioni Android : In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha reso noto che la feature dell'aggiornamento in-app è stata messa a disposizione degli sviluppatori L'articolo Gli sviluppatori possono già abilitare gli aggiornamenti in-app per le loro applicazioni Android proviene da TuttoAndroid.

Mordhau : niente filtri o censure - Gli sviluppatori non vogliono limitare la libertà dei giocatori : Triternion, lo sviluppatore dietro Mordhau, ha rilasciato una dichiarazione in contraddizione con i suoi precedenti commenti riguardo ad alcuni episodi di razzismo e bullismo all'interno del suo gioco.Come vi avevamo precedentemente riportato, in Mordhau è finita sotto accusa la troppa libertà data ai giocatori che hanno invaso i forum del gioco con insulti razzisti, omofobi e sessisti.Ma non solo il forum è sotto accusa: a quanto pare, come ...

Cyberpunk 2077 : Gli sviluppatori parlano della personalizzazione delle armi : Gran parte dell'attenzione dei fan per quanto riguarda Cyberpunk 2077 viene ora posta su quello che possiamo aspettarci dal suo gameplay reale. Questo perché sappiamo finalmente quando il titolo sarà lanciato, e ora siamo anche consapevoli del fatto che Keanu Reeves farà parte dell'esperienza. Gli sviluppatori di CD Projekt Red hanno iniziato a discutere approfonditamente il titolo, e in una recente intervista con il quest designer Mateusz ...

Paranoid : il nuovo horror psicologico deGli sviluppatori di Agony si mostra in un nuovo trailer : Madmind Studio presenta un nuovo trailer per Paranoid, un survival horror in prima persona che si svolge alla fine degli anni '80 e combina una trama psicologica profonda con un'azione dinamica e brutale.Paranoid è sviluppato da un team interno di Madmind Studio creato appositamente per questo progetto. Il gioco sarà pubblicato esclusivamente su Steam.Il trailer che state per guardare si concentra sulla presentazione della paranoia del ...

Gli sviluppatori di Days Gone cercano personale da impiegare su un nuovo gioco tripla A : Sony Bend Studio, lo sviluppatore dell'esclusiva PS4 Days Gone, sta cercando un nuovo produttore per lavorare sul suo prossimo titolo AAA, che potrebbe arrivare su PS5 oltre che sull'attuale console di Sony. In realtà la nuova console non viene esplicitamente menzionata nell'annuncio di lavoro, ma dato che la next-gen è dietro l'angolo, sarebbe lecito pensare che potrebbe essere un titolo cross-gen, riporta PSU.Sony Bend non ha dato alcun ...

Le novità di The Surge 2 nel nuovo video gameplay con il commento deGli sviluppatori : The Surge 2 sarà disponibile dal 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma prima di rituffarsi armati di ascia in questo mondo sci-fi post-apocalittico, ascoltiamo il team di sviluppo Deck13, che in questo nuovo video ci racconta del mondo di gioco, i suoi pericoli e le novità introdotte in The Surge 2. Il Dev gameplay Walkthrough è narrato da Adam Hetenyi, Capo del reparto Game Design di Deck13 Interactive. Nel video potete dare ...

Gli sviluppatori di Call of Duty : Black Ops 4 "frustrati" dalla continua spinta di Activision sulle microtransazioni : Gli sviluppatori di Call of Duty: Black Ops 4, Treyarch, hanno riferito di essere frustrati dalla "ricerca infinita di entrate" di Activision, in particolare per quanto riguarda le microtransazioni, riporta Dexerto.Quando il gioco fu lanciato nell'ottobre 2018, c'erano pochissime microtransazioni di cui parlare. Tuttavia, nei mesi seguenti, questa situazione cambiò rapidamente, con il passaggio al battle pass in stile Fortnite.Nel loro ...