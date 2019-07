Giletti si fa in tre e la Colò torna all' Eden Ecco la nuova La7

Massimo Giletti - la voce di Dagospia : "Torna in Rai tre anni dopo l'addio. Che combinazione". Cosa non torna : torna in Rai in netto anticipo, Massimo Giletti. L'indiscrezione è di Alberto Dandolo per Dagospia, e non si limita ad annunciare l'ospitata del conduttore di Non è l'Arena il prossimo 19 maggio a Domenica In. Mentre i piani alti di viale Mazzini sono in agitazione per la partecipazione di Maria De