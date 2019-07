Dalla moda alla luna | verso lo stile e oltre

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) ChanelChanelNick GrahamGiorgio Armani PrivéGiorgio Armani PrivéGiorgio Armani PrivéChristian Dior Frankie MorelloAna LockingRodarteEtroH&MViktor & RolfDolce&GabbanaAlexander McQueenAlexander McQueenJunya WatanabeChristopher KaneVictoria's SecretVictoria's SecretDiorRoger GellerGucciLacostePinkoSchiaparelli ValentinoMarine SerreQuando Neil Armstrong, seguito da Buzz Aldrin, ha camminato per la prima volta sulla, ha inconsapevolmente dato il via a una vera e propria rivoluzione di. Accadeva 50 anni fa, nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969: un piccolo passo per l’uomo, un passo da gigante per la. Già qualche stagione prima della passeggiata extra terrestre, la febbre dello spazio aveva contagiato l’unifashion: Paco Rabanne (designer dei costumi indossati da Jane Fonda nell’iconica fanta-pellicola Barbarella del 1968), Pierre Cardin e ...

