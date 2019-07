Creta, trovata morta scienziata Usa

Il corpo senza vita di unaamericana è stato rinvenuto in un bunker della Seconda guerra mondiale sull'isola greca di. Si chiamava Suzanne Eaton e aveva 59 anni. Risultava scomparsa da più di una settimana. La sua morte sarebbe stata causata da soffocamento. Si indaga per omicidio. Biologa molecolare dell'autorevole Max Planck Institut, in Germania, si era recata aper partecipare a una conferenza.(Di giovedì 11 luglio 2019)