Assalti di orsi e lupi | agricoltori in piazza contro le stragi di greggi e mandrie

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Sempre di più e sempre più vicini. L’orso M49 e i, spesso ibridi, stringono d’assedio abitazioni, famiglie, campi e allevamenti facendo strage di, devastando le stalle e gli alveari e minacciando la sicurezza delle persone. Una situazione fuorillo – lancia l’allarme Coldiretti – per la quale le misure ordinarie non bastano più e la resistenza di chi lavora e vive sul territorio è ormai al limite. Per questo domani, venerdì 12 luglio 2019 dalle 10.00 del mattino, a Trento inDante per la prima volta oltre un migliaio die allevatori della Coldiretti scendono in città da malghe e pascoli, lasciando mucche e pecore, per chiedere azioni concrete. Simbolo della manifestazione inla capretta “Cappuccetto rosso” scampata all’assalto dei#stoconcappuccettorosso.” “Non si puo’ far finta di niente come dimostrano ...