agi

(Di giovedì 11 luglio 2019) Airbnb ha migliorato e chiarito in modo esauriente le modalità di presentazione delle offerte di alloggio ai consumatori, ed è in linea con le norme stabilite dal diritto dell'Ue. Lo hala, che al termine dei negoziati con la piattaforma di affitti per le case ha annunciato che Airbnb ha ottemperato a tutte le richieste formulate dall'esecutivo Ue e dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. I principali miglioramenti riguardano le ricerche di alloggio con date selezionate, spiega Bruxelles: gli utenti vedranno nella pagina dei risultati il prezzo totale, comprensivo di tutti gli oneri e supplementi obbligatori applicabili come i servizi, le spese di pulizia e le tasse locali. Inoltre, Airbnb distinguerà chiaramente se l'offerta di alloggio è immessa sul mercato da un privato o da un professionista. Infine, ci ...

orangeket : RT @Agenzia_Italia: #Airbnb è trasparente su prezzi e condizioni, ha stabilito la Commissione europea - Agenzia_Italia : #Airbnb è trasparente su prezzi e condizioni, ha stabilito la Commissione europea -