Wimbledon – Nadal corre come un treno | Querrey spazzato via | in semifinale c’è Roger

Wimbledon 2019 - Federer-Nadal : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la semifinale : Roger Federer e Rafael Nadal si affronteranno in semifinale a Wimbledon, l’appuntamento è per venerdì 12 luglio sull’erba londinese dove andrà in scena l’ennesimo atto dell’eterna rivalità tra i due fuoriclasse del tennis mondiale. In palio il pass per l’atto conclusivo del terzo Slam stagionale da giocare contro il vincente di Djokovic-Bautista (il serbo sarà il grande favorito della vigilia). Come sempre ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Federer conquista la semifinale vincendo contro Nishikori e venerdì sfiderà Nadal. Djokovic in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 NADAL È IN semifinale! venerdì sarà: Roger Federer- Rafael Nadal. 19.57 30-15 CHE DIFESA DI NADAL! Querrey prova il passante di rovescio ma lo spagnolo si difende con una demi-volée. 19.56 Serve&volley in rete dello spagnolo: 15 pari. 19.54 Nadal può servire per il match: lo spagnolo è sul 5-2. 19.53 30-0 Nadal prova il passante di rovescio: fuori di poco. 19.52 Nadal sale sul 5-1: ...

Wimbledon 2019 : nei quarti maschili Djokovic osserva dall’alto Federer e Nadal in rotta di collisione : Giornata di quarti di finale maschili, la nona in cui si scende in campo a Wimbledon: il secondo mercoledì è infatti tradizionalmente dedicato agli uomini nel calendario dei Championships. Potrebbe determinarsi oggi, a poche settimane di distanza dal Roland Garros, un’altra semifinale tra Roger Federer e Rafael Nadal, anche se tale esito non è scontato in alcun modo. Lo svizzero incontra Kei Nishikori: il giapponese ha raggiunto i quarti ...

Wimbledon 2019 - risultati degli ottavi maschili di lunedì 8 luglio. Djokovic - Nadal e Federer rulli compressori - lo svizzero spietato con Berrettini : Gli ottavi di finale del singolare maschile dei Super Monday di Wimbledon 2019 hanno visto l’avanzata imperiosa dei big three Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal ma anche almeno un paio di ingressi nei quarti abbastanza sorprendenti. La cronaca del match Berrettini-Federer – La cronaca del match di Djokovic La cronaca del match di Nadal Djokovic incontrerà nei quarti il belga David Goffin, che ha battuto per 7-6 2-6 6-3 6-4 lo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Federer vittorioso su Berrettini. Nadal - Djokovic e Halep ai quarti! Fuori Barty e Pliskova. Pella elimina Raonic in rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

Diretta Wimbledon 2019/ Djokovic Humbert streaming video tv : Rafa Nadal vince facile! : Diretta Wimbledon 2019: info streaming video e tv delle sfide in programma oggi lunedi 8 luglio 2019. Dopo la sosta domenicale ci sono gli ottavi di finale.

