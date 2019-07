Super Monkey Ball sta per ritornare su PC | PS4 e Nintendo Switch?

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A quanto pare SEGA è al lavoro su un nuovo titolo dedicato a, poiché un nuovo gioco della serie è comparso all'interno di un sito di rating taiwanese.Attualmente il gioco non ha ancora un nome in inglese e, come riporta VG247, l'unico modo per trovarlo è digitare il titolo in cinese, cosa che è stata fatta dal sito Goldmetalsonic.Il tema del gioco sembra aver a che fare con il cibo poiché sia il titolo giapponese che quello cinese fanno riferimento a qualcosa di buono. Inoltre recentemente SEGA ha registrato il nome "TabegoroMokey" in Giappone, perciò tutto lascia presagire che sia collegato a questo nuovo gioco.Leggi altro...