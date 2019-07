lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’allenatore del Manchester United stringe a sée, secondo il ‘Sun’, sta provando a convincerea restare un altro anno.“powered by Goal”Il Manchester United è un osso duro in sede di calciomercato. Lo ha capito la Juventus quando ha sondato nuovamente Paule lo ha capito adesso anche l’Inter, studiando l’approccio per Romelubegs Romeluto stay at Man Utd for one more year @mcgrathmikehttps://t.co/Om9aJfhsAU pic.twitter.com/DYQvXjvkfH— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 9 luglio 2019I due giocatoriin odore di partenza secondo le ultime voci di calciomercato, ma a sentire Ole Gunnardal ritiro in Australia, non sembra proprio così.“Ho parlato in queste settimane, e anche adesso, con, Rashford e Lingard. E quello che vi posso dire è che nonricevuto ...

CalcioNews24 : Solskjaer su Lukaku e Pogba: «Non ci sono offerte e non abbiamo bisogno di vendere» - salvione : Solskjaer su Pogba e Lukaku: “Allo United non è arrivata nessuna offerta” - RedSportbet : Calciomercato: Pogba e Lukaku restano allo United? Solskjaer non ha dubbi -