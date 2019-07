Salvini è come Epstein | e Spadafora è un brain offender

Salvini - Fontana il nome più probabile come ministro degli affari Ue : Salvini, Fontana il nome più probabile come ministro degli affari Ue L'attuale responsabile delle Politiche della Famiglia è il primo della lista dei successori per il post Savona. Giovedì potrebbe già arrivare la formalizzazione della nomina Parole chiave: ...

Decreto sicurezza bis - come cambia il provvedimento voluto da Matteo Salvini : La maggioranza, formata da Lega e Movimento 5 Stelle, ha trovato un accordo sugli emendamenti da presentare al Decreto sicurezza bis, il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La maggior parte delle proposte di modifica riguarda il ruolo delle Ong e le sanzioni previste per chi non rispetta il Decreto.Continua a leggere

Matteo Salvini : Mi spiace per la sinistra che è passata da Berlinguer a Rackete come eroina : Il vicepremier leghista Matteo Salvini continua la sua campagna di delegittimazione ai danni della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete. Il ministro degli Interni è tornato ad attaccarla proprio nello stesso giorno in cui un altro ministro leghista, Gian Marco Centinaio, ha criticato duramente un parroco del pavese, che aveva annunciato l'intenzione di dedicare una messa alla giovane comandante tedesca: Centinaio ha definito l'iniziativa ...

Riforma giustizia 2019 : Matteo Salvini “come Dio comanda” : Riforma giustizia 2019: Matteo Salvini “come Dio comanda” Salvini continua la sua battaglia personale contro Carola Rackete e la magistratura italiana. Lo scandalo legato al csm e al correntismo riaprì quella frattura tra l’inquilino del Viminale e il potere giudiziario. Poi, con la mancata conferma dell’arresto di Carola Rackete, la situazione si è fatta sempre più tesa. Salvini ha insinuato a più riprese il possibile uso ...

Matteo Salvini - un muro contro Sea Watch e Mediterranea : "Radar - Marina e rimpatri" - come chiude i porti : Presidio totale dei porti italiani e accordi con Libia e Tunisia. Il piano di difesa di Matteo Salvini è stato presentato al Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro degli Interni. Secondo fonti del Viminale, si prevede "l'incremento dei controlli per ridurre le partenze (con ut

Padre Sorge - il fedelissimo di Papa Francesco : "Matteo Salvini disumano - le sue leggi come quelle razziali" : Ce lo presentano come "forse l'unico vero erede del cardinale Carlo Maria Martini". La presentazione è di Repubblica, che ne ospita una lunga intervista, e suddetta presentazione è riservata a Padre Bartolomeo Sorge, gesuita, il quale contro Matteo Salvini spende parole durissime. Parole tanto dure

Padre Sorge a Salvini : "Porti chiusi disumani come le leggi razziali" : Francesca Bernasconi Il gesuita 90enne critica la misure sui migranti adottate con la chiusura dei porti: "Col tempo mostreranno la loro disumanità" "Il Sicurezza bis è come le leggi razziali". Così Padre Bartolomeo Sorge, gesuita ex direttore di Civiltà cattolica, parla in un'intervista a Repubblica, delle misure sui migranti e dell'ultimo atto "eroico", compiuto da Carola Rackete. Sorge ritiene che il consenso mostrato a Salvini ...

Migranti - Di Stefano a Salvini : “Ti senti Maradona ma giochi come un Higuain fuori forma” : “Se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza accorgerti mai dei tuoi compagni, in porta non ci arrivi mai. Se ti senti Maradona e poi giochi come un Higuain fuori forma è un serio problema, perché di mezzo c’è il Paese. Non si può dire che è sempre colpa degli altri”. A scriverlo è il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle, in un lungo post su ...

Come la diarrea! Oliviero Toscani insulta Matteo Salvini : Sono insulti pesantissimi quelli che, via radio, arrivano al titolare del Ministero dell’Interno Matteo Salvini. Al centro del dibattito politico, soprattutto dopo il caso Sea Watch, il numero uno della Lega ha visto salire vertiginosamente le sue quotazioni politiche per il modo in cui ha gestito, mediaticamente, l’approdo di Carola Rackete. Attirandosi elogi, parole positive, ma soprattutto critiche, accuse, offese.\\ Come quelle che Oliviero ...

Sondaggio Pagnoncelli pro-Matteo Salvini - censura del Corriere della Sera? Come lo pubblicano : Sabato, giornata di sondaggi sul Corriere della Sera. I sondaggi, naturalmente, di Nando Pagnoncelli. Oggi il presidente di Ipsos rilevava Come gli italiani siano per la linea della fermezza contro le ong. Al centro il caso Sea Watch 3, Carola Rackete e le politiche di Matteo Salvini (nel giorno in

Vittorio Sgarbi - colpo al cuore di Silvio Berlusconi : "Servono nuovi interpreti. Uno come Matteo Salvini è..." : Sul palco del teatro Brancaccio, alla convention di Giovanni Toti in rottura con Forza Italia, ecco Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, infatti, ha preso parte alla rassegna chiamata Italia in Crescita (dove si è presentata anche Laura Ravetto, che prima del via, ai giornalisti, ha consegnato parole

«La politica oggi è il vuoto - dominata da personaggetti come Salvini e Di Maio» : Togliatti, Berlinguer, Craxi, Sciascia. Le lotte contro la mafia e gli amori. Emanuele Macaluso racconta la sua vita nel Pci. Tra I politici di ieri e quelli di oggi, senza spessore "Matteo Renzi? E' una caricatura" Emanuele Macaluso dà il voto ai leader"