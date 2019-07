Paoluzzi L’Equipe | “Il Psg non può fare investimenti folli | quindi Insigne potrebbe

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’Equipe,: “Allan eal Psg? Leonardo è stato chiaro, a Lorenzobbe piacere…” Il giornalista de L’Equipe Valentinè intervenuto a Radio Marte sugli interessi del Psg verso i giocatori del Napoli: “Allan? L’interesse del Psg c’è, ma sono arrivati due centrocampisti, di cui uno più offensivo per cui la partenza di Rabiot è stata colmata e forse viene meno l’emergenza del Psg di compare un centrocampista dal profilo di Allan”. Per quanto riguarda l’ipotesial Psg, il giornalista ha detto: “Mbappè resta sicuramente, Cavani è chiacchierato, ma credo che l’ultimo anno di contratto lo rispetti mentre a sinistra ci sarebbe posto per. Leonardo ha detto chiaramente che il Psg non potràuno comeessere acquistato anche perché ...

