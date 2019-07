M ha 27 anni ed è un bracciante invisibile | senza documenti non sei nessuno

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Isono come le fondamenta di una casa, non puoi costruire una casafondamenta. Lo stesso vale qui, non puoi costruire nulla”. M. ha 27, è originario del Ghana e queste sono parole sue. Se l’inizio di luglio significa per tutti anche l’inizio dell‘estate, per M., invece, oggi è un giorno come un altro trascorso nelle campagne della provincia di Foggia. M. è un lavoratore stagionale o, come definito nel linguaggio comune, un. Inizia la sua giornata lavorativa alle 5 del mattino, insieme a migliaia di altri migranti degli insediamenti informali nati nella zona di Capitanata, conosciuta ai più come l’area dei “ghetti”. M. ogni giorno attende qualcuno che lo venga a prendere in auto per raggiungere i campi di raccolta, anche se spesso utilizza una bicicletta, un po’ vecchia ma ancora funzionante, con la quale ...

