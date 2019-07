Luna | in arrivo un’eclissi parziale

ideegreen

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il cielo, così come la natura nella sua totalità, sa donarci spettacoli straordinari. Uno di questi è l’eclissire. Dopo aver avuto l’opportunità di godere della straordinaria bellezza di una eclissi totale il 21 gennaio scorso, ora è il turno di, anche questa volta visibile in tutta l’Italia, nuvolosità permettendo. L’appuntamento per questo evento astronomico imperdibile è per la notte tra il 16 e il 17 luglio. (altro…): inIdee Green.

