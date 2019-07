ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) E’ braccio di ferro tra le autorità governative die le agenzie Onu sul caso deisopravvissuti al bombardamento della settimana scorsa suldidi Tajoura.tout court, piuttosto, in parte, una redistribuzione delle persone e in linea generale una grande confusione su come suddividerle. Martedì l’Unhcr, attraverso una serie di tweet, si è affrettata a ringraziare il Gna, il governo di concordia nazionale guidato da Fayez al-Sarraj, per ladelle persone ospitate. Ma la confusione regna sovrana adopo la mattanza della notte tra l’1 e 2 luglio scorsi. Stando a statistiche accertate sul campo, daldi Tajoura sono state evacuate 386 delle 603 persone presenti al momento dell’attacco che ha provocato almeno 53 morti (secondo il Dcim, riferite in un tweet, le vittime ufficiali sarebbero al ...

La7tv : #inonda Alessandra Sciurba, @RescueMed: ''In Libia c'è una guerra con i bombardamenti. Non c'è nessuna distinzione… - CarloCalenda : Un bel reportage su ciò che l’Italia ha fatto e sta facendo in Libia. Da leggere. Problemi complessi richiedono sol… - Cascavel47 : Libia, nessuna liberazione dal centro di detenzione distrutto a Tripoli: migranti sopravvissuti spostati in altre s… -