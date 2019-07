Inter | si punta su Perisic | è rivitalizzato dalla ' cura Conte'

Un'estate fa - 1a puntata/ Video : tormentoni - Interviste - ricordi e colonne sonore : Un'estate fa, il nuovo programma di Raidue, debutta oggi, 4 luglio, in prima serata: Pupo e Diana Del Bufalo raccontano i tormentoni estivi.

Calciomercato Inter - la situazione : stallo Barella e Lukaku - Dzeko si allontana ma spunta un altro nome… : E’ tra le squadre che, dopo il colpaccio in panchina, si è maggiormente rafforzata, e si candida a recitare il ruolo di anti-Juventus. Ma non è finita qui. Dopo Godin, Lazaro e Sensi, l’Inter non vogliono fermarsi. In stallo la situazione Barella, si attende di capire come si muoverà il calciatore e conseguentemente il Cagliari. In stand-by anche la questione Lukaku. Il belga ha già dato l’ok per l’arrivo in ...

Calciomercato martedì 2 luglio : Inter - arriva Sensi e rispunta Barella. Juve-Bonucci - sarà addio? Roma forte su Higuain : Calciomercato 2 luglio- Ecco tutte le trattative di mercato di oggi martedì 2 luglio JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbero valutando attentamente la possibilità di dire addio a Bonucci. Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 50-60 milioni di euro. […] L'articolo Calciomercato martedì 2 ...

Storie Maledette -"Quel colpo che arriva al cuore" - Franca Leosini Intervista Antonio Ciontoli : anticipazioni prima puntata : Il caso Vannini è tra i più coperti dalla tv italiana, tra misteri e polemiche: il contributo di Franca Leosini non poteva mancare. Il momento è arrivato. Dopo la polemica a distanza tra Sciarelli e Leosini sull'intervista ad Antonio Ciontoli, siamo al 'momento' della verità: va in onda questa sera, domenica 30 giugno, alle 21.15 su Rai 3 va in onda la prima parte di "Quel colpo che arriva al cuore", appuntamento speciale di Storie Maledette ...

Mercato NBA – Kevin Durant e Kawhi Leonard insieme? Spunta l’incontro fra i due : KD Interessato a 4 franchigie : Kevin Durant si è incontrato con Kawhi Leonard per parlare di un loro possibile trasferimento nello stesso team: KD intanto ascolterà 4 proposte da altrettante franchigie in quel di New York Alla mezzanotte di lunedì primo luglio aprirà i battenti la free agency NBA. Tutte le franchigie sono pronte a mettere in atto la propria strategia per portarsi a casa uno o più fra i migliori giocatori senza contratto per rinforzare i propri roster in ...

Mercato Juventus : rescinde con l’Inter e firma con la Juve! Spunta l’intrigo Zapata : Mercato Juventus- Come anticipato in mattinata, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt. Il centrale olandese resta il primo obiettivo del Mercato estivo della Juventus. Accordo raggiunto con il giocatore sulla base di 12 milioni di euro l’anno. Detto questo, i bianconeri sarebbero pronti ad abbracciare anche Martusciello, attualmente nello staff […] More

Riviera - puntata del 26 giugno : gli affari di Constantine sotto indagine dell'Interpool : La Mediaset in questo periodo estivo sta portando delle novità con l'intento di sorprendere i milioni di telespettatori. Un esempio si ritrova nella messa in onda della fiction "Riviera" che può incuriosire una fascia di pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo mercoledì 26 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Georgina. La giovane donna vivrà un momento di ...

Milano-Cortina 2026 – “Butteremo il vecchio stadio” - Sala punta il dito contro Milan e Inter : “potevano aspettare un attimo - ma…” : Il Sindaco Sala non le manda a dire a Milan e Inter dopo le affermazioni di ieri durante le votazioni per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 Grande festa italiana ieri a Losanna per la vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. Tutta la delegazione azzurra ha festeggiato all’annuncio di Thomas Bach, presidente del Cio, della vittoria italiana, ma non è ...

Lazio - operazione mercato : addio a Jordao e Neto - si puntano giocatori Internazionali : La Lazio non ha ancora ufficialmente iniziato il mercato. In linea con la data generale dell’inizio del calciomercato italiano, la squadra biancoceleste sta seguendo alcuni giocatori soprattutto al di fuori dei confini nazionali. Si seguono profili oltre nazione Si continua a seguire Jony dell’Alaves che ha un valore di mercato intorno ai dieci milioni di euro: la trattativa è a buon punto. Dal Genk si continua a seguire il 26enne Mbwana ...

Bitter Sweet - Trama Ottava Puntata : Demet Interrompe la Gravidanza! : Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, Trama Ottava Puntata: Ferit comprende che sta sbagliando tutto e straccia il contratto lavorativo che lo lega a Nazli. Demet è incinta, ma prende una decisione drastica! Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Ottava Puntata: Nazli fa finta di non ricordare il bacio che c’è stato tra Ferit e lei. Deniz compone una canzone d’amore per la chef! Nazli stila il menù per il nuovo locale di Deniz. ...

Tennis - match fixing : spunta il nome di Feliciano Lopez nelle Intercettazioni dell’operazione Oikos : spunta anche il nome di Feliciano Lopez nelle intercettazioni riguardanti l’operazione Oikos in merito ad alcuni casi di match fixing nel Tennis: sospetto l’esito di un match di doppio a Wimbledon 2017 giocato dallo spagnolo Dalle intercettazioni dell’operazione Oikos, riguardante alcuni casi di match fixing nel Tennis, è venuto fuori un nome importante, quello di Feliciano Lopez. Il ‘Confidencial’ spiega che ...

Mafia : nelle Intercettazioni spunta nome Pullara - 'Io estraneo - mi sospendo da Antimafia' : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Apprendo dalla stampa quanto accaduto in merito al blitz dei Carabinieri avvenuto stanotte a Licata e Campobello di Licata. Nel ribadire, come ho sempre fatto, la piena e totale fiducia nella Magistratura, mi dispiaccio del tritacarne mediatico attivato nei miei confr

Lotito punta Alitalia : presentata manifestazione d’Interesse : Claudio Lotito prova a salire a bordo di Alitalia. Il presidente della Lazio, nonché patron a 50% della Salernitana e consigliere della Federcalcio, ha infatti formalizzato una proposta per Alitalia nella giornata di ieri. Risulta che una lettera – scrive ilsole24ore.com – Lotito l’ha effettivamente mandata a chi segue la procedura di cessione. E’ molto probabile […] L'articolo Lotito punta Alitalia: presentata ...

Hong Kong è la punta dell'iceberg I fronti Interni che agitano la Cina : Sono passati 30 anni da Tiananmen e la Cina oggi è molto diversa da quella del 1989. Ma con le proteste di massa a Hong Kong Pechino è costretta a tornare a occuparsi dei fronti interni Segui su affaritaliani.it