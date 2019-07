Elmas | “Non so nulla del mio trasferimento Sono a Istanbul per allenarmi”

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Eljif, in queste ore accostato al mercato del Napoli, anzi, dato quasi come affare concluso, è atterrato da qualche ora all’aeroporto di. Il macedone è arrivato in Turchia per unirsi ai compagni del Fenerbahce in ritiro. Ai giornalisti presenti allo scalo turco ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo possibile futuro nel Napoli. “Non sodel mioqui per unirmi alla squadra ed allenarmi”. Il Fenerbahce valuta il suo giocatore 20 milioni. Il Napoli sembrerebbe disposto ad offrirne 15 più 3 di bonus. Per ora peròdichiara di essere ignaro di trattative che vertano sulla sua partenza per Napoli. L'articolo: “Non sodel mioper allenarmi” ilNapolista.

