Rifugiati climatici | le migrazioni moderne come Game of Thrones

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Esiste un popolo da molti considerato selvaggio. Esiste un popolo al cui interno diversi gruppi sono in perpetua lotta tra di loro. Esiste un popolo fiero e indipendente, ma che, per forza di cose, è costretto a oltrepassare la Barriera e lasciare le terre a cui sembra essere relegato. Esiste un popolo abituato a stare “al di là” e che sembra tanto più distante quanto immediatamente prossimo. No, non stiamo parlando dei Bruti e la Barriera non è fatta di ghiaccio, ma di onde salate. La minaccia non è un esercito di Non-morti capeggiati da un gruppo di Estranei, ma il cambiamento climatico. E forse sono la stessa cosa....

chiccoeri : @GassmanGassmann Si sveglieranno solo quando arriveranno migliaia di migranti e rifugiati climatici ogni giorno - euronewsit : La lotta di Fairbourne, Galles, per non 'diventare il primo villaggio di rifugiati climatici'… - VirgilioVazzari : La lotta di Fairbourne, Galles, per non 'diventare il primo villaggio di rifugiati climatici' -