Mattino | Insigne resta a Napoli | sabato arriva a Dimaro

Mattino : l’incertezza di Insigne : Estate di incertezza per Lorenzo Insigne. Il Mattino conferma l’interessamento dell’Atletico per l’attaccante del Napoli, anche se nessuna offerta è stata ancora formulata. Nonostante il contratto che ancora lo lega al Napoli Insigne potrebbe lasciare l’azzurro in questa sessione di mercato, il presidente non ha blindato il calciatore, ma specificato che se ne parla dai 90 milioni in su. Una quotazione ovviamente non da ...

Mattino : Insigne sogna la Liga. Vertice Raiola-Giuntoli per chiarire la situazione : Cristiano Giuntoli è a Montecarlo per trattare con Mino Raiola, sul tavolo molte trattative, prima di tutto la firma di Manolas. Secondo l’edizione odierna del Mattino, all’ordine del giorno però anche la situazione di Lorenzo Insigne e di Hirving Lozano. Il passaggio dal Psv è fermo finchè non si risolve la situazione dell’attaccante del Napoli. De Laurentiis è stato chiaro, Raiola ha poco tempo per portargli offerte ...

Mattino : L’Atletico su Insigne - pronto un contratto da 6 - 5 milioni a stagione : Il Mattino smonta l’ipotesi di Hysaj in Spagna e anche quelle di Insigne alla corte di Antonio Conte. Lorenzo potrebbe partire, ma destinazione Spagna, l’Atletico Madrid infatti è tornato a parlare di Lorenzo Insigne con Mino Raiola. La trattativa è semplice, la volontà di Lorenzo c’è, gli spagnoli hanno offerto 55 milioni e De Laurentiis ne chiede di più, ma sa che Ancelotti non ama il ragazzo e che sarebbe favorevole a una ...

Il Mattino – L’Italia ai piedi di Insigne - ma a Napoli diventa un caso [VIDEO MEME] : Il Mattino – L’Italia ai piedi di Insigne, ma a Napoli diventa un caso [VIDEO MEME] Il Mattino – L’Italia ai piedi di Insigne, ma a Napoli diventa un caso [VIDEO MEME]. L’edizione odierna de Il Mattino scrive sull’ ottima prestazione di Lorenzo Insigne con la maglia della Nazionale italiana che ieri sera ha battuto la Bosnia proprio grazie alle prodezze del numero 24 azzurro. Il quotidiano Campano ...

Il Mattino – Italia - la bella faccia di Insigne : perché Lorenzo ha ritrovato la verve in Nazionale : Il Mattino – Italia, la bella faccia di Insigne: perché Lorenzo ha ritrovato la verve in Nazionale Il Mattino – Italia, la bella faccia di Insigne: perché Lorenzo ha ritrovato la verve in Nazionale. L’ attaccante napoletano in grande spolvero in Grecia-Italia, match valido per il terzo turno di qualificazione ad Euro 2020. Il numero 24 del Napoli si è reso protagonista di un’ ottima prestazione condita da un gol di ...

Mattino : Dubbio Insigne per la Nazionale : Dubbio Insigne in Nazionale. Come riporta Bruno Majorano sul Mattino, Mancini é n Dubbio sulla formazione che schiererà contro la Grecia «Ho visto tutti gli attaccanti abbastanza bene, ho ancora qualche ora per valutare. La certezza è una: ho cinque centravanti, qualcuno dovrà andare in tribuna» Ha dichiarati il tecnico è l’incertezza è proprio su Lorenzo e Quagliarella, i due napoletani si contendono il posto Tutto gira attorno a ...

Il Mattino – Addio Insigne - l’Inter prepara l’offerta al Napoli : cosa mette Marotta sul piatto : Il Mattino – Addio Insigne, l’Inter prepara l’offerta al Napoli Il Mattino – Addio Insigne, l’Inter prepara l’offerta al Napoli. Quella di domenica prossima contro l’ Inter potrebbe essere l’ ultima partita di Insigne con la maglia del Napoli. A lanciare l’ indiscrezione bomba è Il Mattino, nell’ edizione in edicola ieri mattina, che noi abbiamo riportato. A tal proposito, ...