La procura spegne l' altoforno 2 dell' ex Ilva | mentre Di Maio e ArcelorMittal continuano a

Ex Ilva - la procura di Taranto spegne l'altoforno 2. Stallo sull'immunità - sindacati delusi : Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell'acciaieria di Taranto . Ed entra in gioco anche la magistratura, con la procura di Taranto che ha disposto l'avvio...

Ex Ilva - la procura di Taranto spegne l'altoforno 2. «Sicurezza non rispettata» : La procura della Repubblica del Tribunale di Taranto ha disposto la chiusura del l'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico ritenuto non sicuro. L'impianto venne sequestrato nel 2015 a...

Ex Ilva - la procura di Taranto ordina di spegnere un altoforno : “Impianto non è sicuro per gli operai” : La procura di Taranto ha dispoto la chiusura dell’altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto. Secondo le prime informazioni l’impianto, dove morì Alessandro Morricella, sarebbe “non sicuro” per gli operai. Fu Matteo Renzi a dissequestrare con un decreto l’Afo2 che i magistrati avevano bloccato dopo la morte dell’operaio tarantino. L'articolo Ex Ilva, la procura di Taranto ordina di spegnere un altoforno: ...