I pantaloni più cool del momento sono quelli aperti sul fondo

gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Iil capo d'abbigliamento maschile per eccellenza con cui, solitamente, si preferisce optare per modelli passe-partout e senza tempo, lasciando da parte la creatività per sperimentare invece con T-shirt, giacche e accessori più fuori dalle righe. E se si riuscisse a dare un twist contemporaneo anche aipiù classici? Ora che le settimane della moda, da Parigi a Milano, siconcluse, e che tutte le collezioni maschili per la Primavera/Estate 2020state presentate ai giornalisti, buyer, e influencer, abbiamo un'idea ben precisa di quelle che saranno le tendenze dell'anno prossimo, anche in fatto di. Tuttavia, in occasione delle sfilate, a dettare le nuove regole in fatto di stile nonstati solamente i designer, portando in passerella la loro visione per l'estate a venire: le celebrity stesse, fotografate in ...

RememberGiuls : Finalmente ho fatto un po' di shopping, non avevo più pantaloni talmente che erano consumati - akaikodou : Per un attimo ho pensato di accendere il riscaldamento. Poi mi sono ricordata che è il 9 luglio. A Tokyo. E allora… - liggiorgio : Quelli del Poli li riconosci subito: capelli curati, barba corta o nulla, pantaloni lunghi no risvoltini ma si vede… -