Google aggiorna le FAQ di Stadia con nuovi dettagli su controller | multiplayer e altro

Il tablet Google Pixel C potrebbe non ricevere ulteriori aggiornamenti di sicurezza : Google Pixel C non è stato incluso tra i dispositivi che ieri hanno ricevuto le patch di sicurezza di luglio e questo dato fa nascere il sospetto che il tablet Android rilasciato a dicembre 2015 potrebbe non riceverne più. Anche se non c'è stato alcun annuncio ufficiale, Google fa notare che i dispositivi Pixel ottengono aggiornamenti di sicurezza per almeno 18 mesi dall'ultimo dispositivo venduto e il Pixel C è stato venduto l'ultima volta nel ...

Non di sole patch si compone l’aggiornamento di luglio per i Google Pixel : Andava anzitutto risolto il problema di bootloop per alcuni Google Pixel 3 e 3 XL e c'erano poi degli aspetti da sistemare L'articolo Non di sole patch si compone l’aggiornamento di luglio per i Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le patch di sicurezza di luglio : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a luglio 2019 per i suoi dispositivi Pixel. L'articolo Aggiornate i vostri amati Google Pixel, sono arrivate le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Problemi con il Play Store e le app da aggiornare? Google corre ai ripari : Problemi con il Google Play Store: diversi utenti segnalano di non poter aggiornare le applicazioni scaricate e di non poter visualizzare l'elenco di quelle installate. L'articolo Problemi con il Play Store e le app da aggiornare? Google corre ai ripari proviene da TuttoAndroid.

7 chiarimenti ufficiali sugli aggiornamenti Huawei e Honor dopo ban USA e Google : Gli aggiornamenti Huawei e Honor continueranno nonostante il ban USA e dunque Google per i dispositivi del brand cinese? Molte delle domande degli utenti ruotano intorno a questa principale ma sono anche altri i dubbi che attanagliano i fan del marchio. Per dissipare ogni dubbio, è stato appena pubblicato in Germania uno specifico sito con il compito di informare correttamente chiunque della reale situazione intorno alle licenze e ai ...

Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Google Voice continua ad aggiornarsi e a migliorare - con sempre nuove funzioni : Con l'ultima versione dell'applicazione Android di Google Voice tornano alcune feature rimosse dagli sviluppatori alla fine dello scorso anno. Ecco quali L'articolo Google Voice continua ad aggiornarsi e a migliorare, con sempre nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Tempo di miglioramenti per le Google Pixel Buds con il nuovo aggiornamento del firmware : Le cuffie wireless Google Pixel Buds ricevono un nuovo aggiornamento del firmware che porta alcuni miglioramenti: ecco quali sono le novità della versione 2.2185.230. L'articolo Tempo di miglioramenti per le Google Pixel Buds con il nuovo aggiornamento del firmware proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna l’interfaccia di Crowdsource e ne migliora alcune funzionalità : L'app Crowdsource offre agli utenti la possibilità di aiutare Google a migliorare i suoi prodotti e ha ricevuto a febbraio la revisione con il Material Theme. Un aggiornamento alla versione 1.2 sta ora raggiungendo il Play Store il quale introduce una nuova icona e migliora l'interfaccia del'applicazione. L'articolo Google aggiorna l’interfaccia di Crowdsource e ne migliora alcune funzionalità proviene da TuttoAndroid.

L’app Google si aggiorna alla versione 10.0 con alcune novità : ecco cosa cambia : L'applicazione Google è stata aggiornata alla versione 10.0 per i beta tester con alcune novità scoperte tra le righe del codice sorgente. L'articolo L’app Google si aggiorna alla versione 10.0 con alcune novità: ecco cosa cambia proviene da TuttoAndroid.

Google Lens riceve un corposo aggiornamento che aggiunge tante nuove funzionalità : Google Lens sta ricevendo un corposo aggiornamento che introduce tante nuove funzionalità presentate all'I/O 2019, ecco di cosa si tratta. L'articolo Google Lens riceve un corposo aggiornamento che aggiunge tante nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Primo messaggio dopo il ban Google con Honor Play : si affacciano gli aggiornamenti di maggio : In questi mesi ha guadagnato apprezzabili quote di mercato il cosiddetto Honor Play qui in Italia, al punto che in queste ore sta facendo molto chiacchierare l'apparizione sul mercato dell'aggiornamento di maggio. Si tratta a conti fatti del Primo device abbastanza popolare in Italia e nel resto d'Europa in grado di fare questo step, con una risposta dagli elevati contenuti simbolici dopo il ban Google imposto da Trump sul fronte degli upgrade. ...

Google Lens si aggiorna con i filtri e un’interfaccia tutta nuova : Sta arrivando un nuovo aggiornamento per Google Lens che rinnova vari aspetti dell'interfaccia grafica e introduce fra l'altro nuovi strumenti e filtri per un'analisi più minuziosa e precisa di quello che inquadriamo. L'articolo Google Lens si aggiorna con i filtri e un’interfaccia tutta nuova proviene da TuttoAndroid.