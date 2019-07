Giorgio Manetti forse di nuovo a U&D | in un video dichiara | ' Ci vediamo presto'

Uomini E Donne : Giorgio Manetti tornerà a Settembre nel programma? Il suo annuncio… : Potrebbe esserci un clamoroso ritorno a Uomini e Donne. Quello di Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del Trono Over è stato uno dei personaggi più amati e al contempo discussi del programma di Maria De... L'articolo Uomini E Donne: Giorgio Manetti tornerà a Settembre nel programma? Il suo annuncio… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island - Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbero partecipare al reality show : Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, è giunto al termine per questa stagione e riprenderà il prossimo settembre. Intanto una delle protagoniste del Trono Over, Gemma Galgani, potrebbe partecipare alla nuova edizione di Temptation Island che dovrebbe andare in onda verso l’inizio di luglio nella versione Nip e Vip. A quanto pare, la Galgani farà parte del cast del reality estivo insieme al suo nuovo compagno, Mario, conosciuto ...

Gemma Galgani pensa a Giorgio Manetti e si pente di averlo lasciato? : Gemma Galgani su Giorgio Manetti: “Per paura di un grande amore…” Passano le stagioni ma la storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti continua ad essere quella più vivida nelle menti di chi segue il Trono Over di Uomini e Donne. Anche se il 60enne di Firenze ha lasciato la trasmissione condotta da Maria De Filippi, continua ad essere nominato ed è finito nei pensieri di Gemma Galgani. Intervistata dal ...