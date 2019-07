Doping | maxi operazione internazionale! 234 arresti e sequestro di oltre 3 milioni di

Maxi operazione antiDoping in tutta Europa - 234 arresti : Vasta operazione internazionale contro il doping coordinata dai carabinieri del Nas e dall'Europol: sequestrati in tutta Europa oltre 3,8 milioni

Maxi-operazione antiDoping in Europa - 234 arresti e mille indagati : Vasta operazione internazionale coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con Europol che ha condotto all’arresto di 234 persone e al sequestro di oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti in tutta Europa. Oltre 1000 le persone indagate. Scoperti 9 laboratori clandestini, uno anche in Italia.L’operazione denominata “Viribus” e finalizzata al contrasto a livello globale dei traffici ...

