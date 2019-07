Corbo | “Ancelotti sta coprendo le carte | ha in mente grandi cose”

forzazzurri

Antonio, noto giornalista sul canale 8 ha commentato così la conferenza stampa di Ancelotti : "Ho la sensazione che Ancelotti non abbia detto la verità. Ha capito che quest'anno sarà una lotta a 3 con Conte e Sarri. Ancelotti sta coperto le, con la sua astuzia e diplomazia ha detto cose non vere, ad esempio che il gioco sarà lo stesso, Non è vero: dal tipo di giocatori che lui stesso sta richiedendo si può pensare ad un calcio molto più aggressivo e alto. Sta preparando qualcosa di molto interessante"

