CARNE DI POLLO COLTIVATA DAL PISELLO Cibi del futuro | ' buona ed ecologica'

Ecco la CARNE di pollo vegetale (fatta in realtà coi piselli) : (foto: Planted Chicken. Planted / ETH Zurich) Sembra carne , ma non è. La startup svizzera Planted, nata dall’ingegno di tre ricercatori del Politecnico di Zurigo, ha creato una simil- carne di pollo semplicemente idratando e pressando la farina di piselli. I giovani startupper, assicurano: non solo assomiglia visivamente al pollo , ma ne ha anche il sapore. Insomma, nelle intenzioni dei suoi creatori il planted chicken è un prodotto ...

