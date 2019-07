ilmessaggero

(Di lunedì 8 luglio 2019) Non sarà certo il giallo dell'estate quello dell'incontro tra Salvini e. C'è stato? Non c'è stato? Lui smentisce categoricamente. Lei risponde no comment....

TeneraValse : Un sondaggio agita M5S e Berlusconi: Lega-Meloni al 46% - sandrocotroneo : Un sondaggio agita M5S e Berlusconi: Lega-Meloni al 46% - redbus2012 : RT @MFerraglioni: Un sondaggio agita M5S e Berlusconi: Lega-Meloni al 46%, a proposito di #migranti e opposizione #Salvini #Meloni @Giorgia… -