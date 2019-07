L' intelligenza artificiale ha imparato a leggere come camminiamo

agi

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il viso può mentire, il modo di camminare no. Uno studio americano delle università di Chapel Hill e del Maryland ha utilizzato l'per capire lo stato d'animo solo dall'andatura. Molto spesso questo tipo di ricerche si concentra sul volto: i movimenti del visotraccia delle emozioni. Un po' perché la faccia è sempre stata reputata la parte del corpo più espressiva. Un po' perché per creare un sistema in gradi di riconoscere le emozioni servono tanti dati, il più possibili vari e “puliti”. Ed è più semplice creare un archivio di volti che di “camminate”, per le quali non sono sufficienti foto ma servono video. Tuttavia, sottolineano i ricercatori statunitensi, alcuni studi hanno evidenziato che “in alcuni casi le espressioni facciali possono essere inaffidabili”. Cambiano notevolmente, ad esempio, se siamo in un ambiente familiare o in pubblico. Ecco perché ...

