Julia Roberts | Più facile con i social avere successo a Hollywood

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Sandra Rondini La diva ha denunciato i pericoli di una carriera cinematografica costruita oggi nell'epoca deiin cui diventare famosi è più semplice. Ma questorischia di essere effimero e breve se non si basa su un vero talento In una chat con il magazine “Marie Claire UK" l'attrice americanaha dichiarato che oggi arrivare alè molto piùrispetto a una volta e tutto per via dei. “Le cose sono completamente cambiate rispetto ai miei esordi. Quando ho iniziato io – ha raccontato la diva 51enne - non c'eranomedia, c'era a malapena internet. Le persone non potevano farsi foto con i loro telefonini e poi pubblicarle. C’erano degli step, a mio avviso, molto logici da superare per affermarsi come star: facevi un film e se avevaavevi l’opportunità di girarne un altro e solo se anche questo incassava bene potevi ...

VanityFairIt : Lo state rivedendo anche voi, vero, per la milionesima volta?! ?? #PrettyWoman - giul91 : Se poi uno dice che non stiamo parlando proprio di Julia Roberts, non vi meravigliate. #GF16 - Marco_Eff : RT @SignorErnesto: @CarloCalenda @micheleboldrin In cambio potrei anticiparti le conclusioni uno studio che ho personalmente condotto e che… -