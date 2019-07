Colline del Prosecco Patrimonio Unesco | le Guide turistiche | “non c’è nulla di positivo

Le Colline del prosecco patrimonio Unesco sono una sciagura : Il prosecco smentisce Platone: non è vero che kalòs kai agathòs, che il bello corrisponde al buono. Visto che le vigne del prosecco ormai targato Unesco sono davvero belle mentre il vino che vi si produce davvero non è buono. Purtroppo (dico purtroppo perché amo Conegliano, città di grandi pittori e

Cosa ha reso le Colline del Prosecco patrimonio mondiale Unesco : Le Colline di Conegliano e Valdobbiadene del Prosecco sono il 55mo sito italiano patrimonio dell'umanità dell'Unesco. L'Italia consolida quindi il suo ruolo di Paese leader per numero di luoghi, tradizioni e attività adottate dall'agenzia dell'Onu. La decisione è stata presa a Baku, in Azerbaigian, nel corso della 43ma sessione del Comitato mondiale dell'Unesco. Le Colline venete sono il decimo sito al mondo che rientra nel patrimonio Unesco ...

