Carceri | Mattarella | ‘grazie a polizia penitenziaria per generoso impegno’

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “In occasione del 202° anniversario della costituzione del Corpo sono lieto di formulare, a nome di tutta la Nazione e mio personale, le più vive espressioni di gratitudine agli uomini e alle donne dellaper il costante eimpegno che pongono nell’adempimento dei loro doveri”. Si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio, al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione, Francesco Basentini.“Laopera quotidianamente, spesso in condizioni oggettivamente problematiche, con spirito di servizio ed alto senso dell’istituzione per garantire il mantenimento dell’ordine e la sicurezza dei detenuti. La stessa, in sinergia con gli altri operatori del settore, contribuisce in modo significativo al complesso percorso di ...

