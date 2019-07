Allerta Meteo Piemonte | criticità gialla per forti temporali con piogge intense

Maltempo - pesantissima Allerta Meteo della protezione civile per Martedì 9 Luglio : MAPPE e BOLLETTINI : allerta meteo – Una vasta perturbazione presente su gran parte dell’Europa centro-orientale favorirà domani sulle regioni settentrionali dell’Italia una nuova fase di Maltempo, con temporali anche di forte intensità. A seguire, dalla serata di domani, e in particolare nella giornata di mercoledì, un nuovo impulso perturbato, proveniente dal Mediterraneo occidentale, determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni ...

Allerta Meteo : in arrivo nuovi temporali sul Trentino : “Prosegue la fase di instabilità annunciata nei giorni scorsi. Nel corso del pomeriggio e della serata, si prevede anche sul territorio provinciale un aumento della nuvolosità, associata a rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità“: lo rende noto la Provincia di Trento. “Martedì ancora instabilità, con rovesci e temporali più probabili al pomeriggio e in serata.“ L'articolo Allerta Meteo: in arrivo nuovi ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali fino a mercoledì : fino a mercoledì mattina, proseguirà la fase perturbata in Veneto, con la possibilità di alcuni temporali intensi su tutto il territorio regionale. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14 del 10 luglio prossimo lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica in tutti i Bacini Idrografici. Per la frana nel Comune bellunese di Borca di Cadore, ...

Meteo - ultimi 2 giorni di super caldo al Sud ma è allarme per la brusca “rottura” dell’estate : Allerta per forte maltempo - temperature in picchiata : allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nel weekend ha colpito il Nord Italia con violente grandinate e fenomeni estremi, inizia oggi la settimana che segnerà la brusca “rottura” della stagione almeno per com’è trascorsa fin qui. Infatti nei prossimi giorni una perturbazione di origine Atlantica scivolerà lungo l’Italia portando il maltempo anche al Centro/Sud e facendo crollare le temperature, che in queste ore ...

Meteo Emilia-Romagna : domani Allerta per temporali : “Nella giornata di martedì 9 luglio un vortice ciclonico in transito nel Mediterraneo determinerà condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di fenomeni convettivi sul territorio regionale, in particolare nelle ore serali nelle zone di pianura prossima al Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta Meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 9 luglio 2019 fino alle 00:00 ...

Allerta Meteo Estofex : ancora forte maltempo al Nord con grandine molto grande e forte vento : Allerta Meteo – Dopo un weekend di maltempo estremo con furiose grandinate, nubifragi e forti venti al Nord, anche la nuova settimana inizia all’insegna del Meteo avverso sulle regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per il Nord e il Nord-Est dell’Italia, per Slovenia, Croazia ed estremo Nord della Bosnia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti ...

Ecco il maltempo - temporali e venti forti : Allerta Meteo in 7 regioni : Avviso di condizioni meteo avverse della Protezione Civile. temporali in arrivo nelle prossime ore: tutte le informazioni

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per il Centro/Nord : rischio forti temporali in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Le infiltrazioni di aria più fresca in quota continuano ad interessare le regioni settentrionali italiane favorendo una spiccata instabilità con fenomeni temporaleschi intermittenti, in estensione anche a parte delle regioni centrali, in particolare a Toscana e Marche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Veneto : possibili temporali intensi e criticità idrogeologica : Prosegue anche domani la fase di tempo instabile in Veneto con possibilità di alcuni temporali intensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento– in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Domenica, temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. Visti i fenomeni Meteorologici previsti da Arpav, il Centro funzionale ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali sulla costa e sul Centro/Nord : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo, valida dalle ore 21 di oggi, domenica 7 luglio, fino alle ore 10 di domani, lunedì 8 luglio, che interessa la costa e le zone interne della Toscana Centro-settentrionale. Condizioni di tempo instabile stanno interessando la regione. Nelle ore più calde della giornata sono possibili rovesci o temporali in Appennino, con occasionali ...

Allerta Meteo - avviso di “fenomeni intensi” dell’Aeronautica Militare : temporali di “forte intensità” e grandinate al Centro/Nord : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 di oggi 7 Luglio 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. “Persistono precipitazioni temporalesche di forte intensità con associati forti colpi di vento e attività grandinigena: – per le prossime 6 ore su Toscana in trasferimento e per le successive 9/12 ore su ...

Meteo - pesantissima Allerta per il Nord : grandine distruttiva nelle prossime ore mentre al Sud si brucia con +40°C : Allerta Meteo – E’ una Domenica di Maltempo sull’Italia Centro/Settentrionale: forti temporali hanno colpito in mattinata la Liguria orientale e la Toscana settentrionale, con forti piogge tra La Spezia e Lucca. Gli accumuli pluviometrici più rilevanti sono di 72mm a Vergheto, 67mm a Torano, 57mm a Orto di Donna, 55mm a Vagli di Sotto e 34mm a Caniparola. nelle zone colpite dalle piogge, la temperatura supera appena i +20°C in ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per forti temporali domani - ecco le zone colpite : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista di piogge e temporali di forte intensità previsti fra le prossime ore e soprattutto la giornata di domani sulle regioni settentrionali. I...

Allerta Meteo - sarà una domenica di maltempo estremo al Nord : rischio di grandine enorme - tornado - piogge torrenziali e venti distruttivi : Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica. Una grande depressione sull’Europa settentrionale-Nordorientale affonderà ancora ...