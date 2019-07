Repubblica | De Laurentiis tenta l' ”all inn” sul mercato per sfidare la Juve di Sarri

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Chi ha il portafoglio pieno detta le regole e il Napoli si è messo in una condizione invidiabile: potendo continuare a farlo Così Marco Azzi sucommenta l’avanzare di Desul. Il presidente azzurro è in condizione di portare avanti più trattative e chiuderle avendo avuto cura di tenere in ordine i conti del club. Tanti i nomi in ballo tra James Rodriguez, Rodrigo e anche Mauro Icardi. I tifosi già sognano e aspettano i tweet del presidente per esultare. Ma Deè lucido e sta meditando di fare “all: per acconre Ancelotti eladiL'articolo: Del'”all inn” sulperladiilNapolista.

napolista : Repubblica: #DeLaurentiis tenta l'”all inn” sul mercato per sfidare la #Juve di #Sarri Chi ha il portafoglio pieno… - infoitsport : Repubblica - Convenzione Napoli-Comune per il San Paolo, i revisori dicono 'no'. De Laurentiis ha ancora un debito… - marcelloborbone : Debito di 3.4 mln????? ???????????????? Repubblica - Convenzione Napoli-Comune per il San Paolo, i revisori dicono 'no'. D… -