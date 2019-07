Vaccini | i genitori non devono più presentare i certificati alle scuole L’obbligo rimane

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) L’obbligo vaccinale, ma il certificato cartaceo non serve più. In vista dell’anno scolastico 2019-2020, inon dovranno più occuparsi dil’attestazione delle Asl di appartenenza per iscrivere i loro figli a scuola. Cade dunque la scadenza del 10 luglio per la consegna dei documenti, prevista dalla Legge Lorenzin. Grazie all’anagrafe vaccinale – che fa dialogare il sistema automatizzato fra aziende sanitarie e istituti scolastici – sarà tutto automatico. A precisarlo sono stati il ministero della Salute e quello all’Istruzione. Sarà necessariola certificazione cartacea delle avvenute vaccinazioni solo nel caso in cui, dopo lo scambio dei dati tra le Asl e le, emergesse che il proprio bambino non sia in regola con gli obblighi previsti ai fini dell’iscrizione scolastica. Resta, ovviamente, ...

