Una settimana senza nome! I genitori di Lady Diana volevano un maschio

(Di sabato 6 luglio 2019) Per tutti è la principessa del popolo. E per tuttisarà sempre questa. Un destino crudele che ne spezzò la vita 22 anni fa non ha cancellato il ricordo capace di amare il suo popolo oltre ogni immaginazione. Un’icona di forza e bellezzasempre al centro del dibattito e di cui non si conosce ancora tutto.Ma in pochi, forse, conoscono le vicende della sposa dell’erede al trono prima che diventasse tale. La Principessa di Galles, che ottenne il titolo dopo il matrimonio con il primogenito della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, in seguito al divorzio, rimase comunque un membro ufficiale della famiglia puressere trattata come Altezza Reale. L’interesse intorno alla figura diD si è sviluppato – nel tempo – sia per lo sfortunato matrimonio e l’infausta fine riservata alla principessa, sia per quell’aura di fascino e di mistero che da sempre hanno circondato l’icona tanto amata dai sudditi.Al momento della nascita diD, entrambi i, i Visconti Althorp, speravano finalmente in un figlioche portasse avanti il nome della famiglia. Ma anche l’ultima nata era femminuccia. Pare che proprio per questo motivo, inizialmente, alla bimba non venne dato un nome. Soltanto unapiù tardi si decise che la piccola si sarebbe chiamataFrances, in onore diRussell – Duchessa di Bedford e antenata degli Spencer – e della madre, la Viscontessa nata Frances Roche.fu poi battezzata nella Chiesa di Santa Maria Maddalena.