Mezza ignuda! Belen Rodriguez senza limiti, lo scatto fa impazzire i fan

(Di sabato 6 luglio 2019)ha deciso di mettere a segno un nuovo colpo sexy in questa calda e rovente estate 2019. Attivissima sui social, dove conta oltre 8 milioni e mezzo di followers, la showgirl ha pubblicato un post che ha fatto letteralmente girare gli occhi aItalia. Si tratta di una foto sena veli per una campagna pubblicitaria, precisamente per i 10 anni di Cotril. E nel momento in cui scriviamo i mi piace sotto questohanno abbondantemente superato le 230 mila.La sua bellezza e il suo fisico, stavolta, sono a disposizione di Cotril, una linea di negozi per parrucchieri. E la foto è tutta un programma. Sopra a due bei tacchi a spillo e sotto una cortissima maglietta, infatti, non c’è assolutamente nulla. Niente pantaloni, niente slip, niente di niente! Un buon modo, insomma, di ingannare l’attesa del Festival di Castrocaro, che condurrà insieme a Stefano De Martino e Simona Ventura.