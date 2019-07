Toti | “Rivoluzione d’ottobre” ma niente scissione in Forza Italia

ilfogliettone

(Di sabato 6 luglio 2019) "Avremo la nostra rivoluzione d'ottobre". Dopo aver evocato Mao Tse Tung quando ha parlato di "bombardare il quartier generale" di, Giovanni, al culmine della kermesse del Brancaccio, scomoda la presa del potere da parte dei bolscevichi guidati da Lenin in Russia, per alzare la posta sulle primarie del prossimo autunno. Nonostante cio', nel discorso tenuto di fronte a duemila persone, il governatore della Liguria ha sottolineato ancora una volta che la conquista del Palazzo d'Inverno azzurro non sara' cruenta. Al contrario, puntera' sulladelle idee di rinnovamento e quindi sul consenso. "Nessuno dica chee' contro Berlusconi, qui - ha tenuto a precisare- nessuno e' contro Berlusconi. Berlusconi ha costruito non un partito ma un'era politica, la Seconda Repubblica. Quello che noi chiediamo a tutti, Berlusconi compreso, e' di aiutarci a costruire la ...

