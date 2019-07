Sea Watch 3, Rackete: "Rifarei tutto"

"Non ho sbagliato ad entrare nel porto e nelle acque territoriali. L'unico errore è stata la collisione(...). Comunquequello che ho fatto, perché era il mio dovere".Così la capitana della Sea3,che intervistata da Repubblica parla per la prima volta dopo la mancata convalida dell'arresto. "Abbiamo abbattuto un muro. Quello innalzato in mare dal Decreto sicurezza bis (...). Talvolta servono azioni di disobbedienza civile per affermare diritti umani e portare leggi sbagliate di fronte a un giudice", ha dichiarato.(Di sabato 6 luglio 2019)