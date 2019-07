Samsung annuncia ISOCELL Plus | la tecnologia che porterà più qualità e megapixel

Samsung annuncia le patch di luglio : ecco i 13 miglioramenti per l’interfaccia : Per gli smartphone Samsung l'aggiornamento di luglio includerà 24 patch di sicurezza Android e 13 miglioramenti relativi all'interfaccia utente del produttore L'articolo Samsung annuncia le patch di luglio: ecco i 13 miglioramenti per l’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Samsung l’ha ammesso : il Galaxy Fold è stato annunciato prima che fosse pronto : Samsung è stata troppo frettolosa nell’annunciare il Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole della storia, che avrebbe dovuto essere prenotabile in Europa a partire dal 26 marzo. I problemi di rotture allo schermo che si sono verificati con le poche unità distribuite in aprile alla stampa hanno fatto sospendere la commercializzazione a data da definire, e tuttora non ci sono aggiornamenti al riguardo. ...

Samsung annuncia un nuovo colore per Galaxy S10 e S10+ - in Cina : Attualmente gli smartphone Samsung Galaxy S10 e S10+ sono disponibili nei colori nero, bianco giada, verde vetro, nero ceramica e bianco ceramico, tuttavia Samsung annuncia una nuova opzione di colore in Cina. Il post Weibo di Samsung viene tradotto in "Fumo blu, nuovo colore in arrivo!" e potrebbe far pensare a una variante brillante e riflettente come il modello prisma blu presente in molti mercati occidentali.

Samsung annuncia le novità delle patch di giugno : ecco i modelli che le riceveranno : Samsung fornisce i dettagli relativi alle nuove patch di sicurezza di giugno, vediamo per quali smartphone saranno rese disponibili.

eSport : Samsung annuncia due nuovi roster che entreranno a far parte del team Morning Stars : Samsung si riqualifica come gigante ferrato anche nel mondo degli eSport. Come possiamo vedere infatti, in occasione della sua presentazione volta a fare il punto della situazione sul settore eSports, ha presentato le nuove formazioni che competeranno su Overwatch e League of Legends.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Samsung per tutti i dettagli: Leggi altro...

Samsung annuncia due nuovi sensori fotografici per smartphone da 64 e 48 Megapixel : ISOCELL Bright GW1 da 64 MP e GM2 da 48 MP sono due nuovi sensori fotografici appena presentati da Samsung: racchiudono le tecnologie DCG, HDR fino a 100 dB, SuperPD e Tetracell.