L' emergenza rifiuti dalla quale Roma non riesce a uscire 

emergenza rifiuti a Roma - Ama : "Noi pronti a attuare ordinanza Regione ma nessuna risposta dagli impianti" : La presidente della municipalizzata Melara: "In campo tutte le nostre risorse ma è inutile se mancano sbocchi". Intanto la scorsa notte sono stati dati alle fiamme 15 cassonetti, mentre un commerciante è stato denunciato per aver appiccato il fuoco ai cumuli che da giorni...

emergenza rifiuti Roma - Zingaretti firma l’ordinanza : pulire tutta la Capitale in 7 giorni : Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza per risolvere il problema rifiuti a Roma. Il testo stabilisce che i luoghi più sensibili come scuole e ospedali siano sgombrati entro 48 ore, mentre entro una settimana dovrà essere ripulita tutta la Capitale, incluso il posizionamento di altri trecento cassonetti. D’altra parte, in accordo con il ministero dell’Ambiente, Zingaretti dispone ...

Saf Frosinone : aiuteremo Roma a risolvere emergenza rifiuti : Roma – La Saf di Frosinone e’ pronta a dare il suo contributo per cercare di “risolvere l’emergenza Romana”. È quanto si legge in una nota di Lucio Migliorelli, presidente della Saf, la societa’ che gestisce l’impianto di lavorazione rifiuti di Colfelice. “Il provvedimento appena adottato, in forza di poteri sostitutivi posti in capo al Presidente della Regione, obbliga tutti gli impianti di ...

Crotone emergenza rifiuti - la Sen. Corrado : “si intervenga immediatamente sull’incoscienza e il pressapochismo del Polo Tecnologico di Ponticelli per la tutela di lavoratori e cittadini” : Lo smaltimento dei rifiuti e dove conferirli è il dramma che vivono moltissime amministrazione in particolare dell’Italia centro meridionale. Roma

Fassina : emergenza rifiuti dovuta a responsabilità politiche e non di Ama : Roma – “Di fronte all’insostenibile condizione del ciclo dei rifiuti a Roma e’ inaccettabile rivolgersi ad Ama con il messaggio implicito che incolpa i lavoratrici e lavoratori lavativi. Lavoratrici e lavoratori di Ama nella stragrandissima maggioranza operano in condizioni proibitive, spesso indecenti e diventano capro espiatorio di cittadini giustamente inferociti. L’ordinanza della Giunta Zingaretti si e’ ...

emergenza rifiuti a Roma - Raggi firma ordinanza : "Ok a trasbordo a Saxa Rubra" : Nell'area potranno essere trattati 300 tonnellate di pattume, "senza che tocchino terra" al giorno, per un periodo non superiore ai sei mesi. Lunedì la sindaca incontra il cda di Ama e sindacati

emergenza rifiuti : patto Raggi-Ama-sindacati per ripulire Roma : Roma – Lunedi’ 8 luglio la sindaca di Roma, Virginia Raggi, incontrera’ il cda di Ama spa e i sindacati di categoria per mettere a punto il ‘patto per il decoro di Roma’. È quanto si apprende dal Campidoglio. Si tratta di un’iniziativa sinergica individuata da sindaca, azienda dei rifiuti e organizzazioni sindacali gia’ nella scorsa settimana, e i cui punti specifici verranno discussi nell’incontro ...

Savino : M5S e PD non sono in grado di risolvere emergenza rifiuti : Roma – “Il M5S che amministra Roma e il Pd che amministra la Regione Lazio si scambiano accuse reciproche su chi e’ piu’ incapace dell’altro a risolvere l’emergenza rifiuti nella capitale. Il Governo Berlusconi impiego’ appena 58 giorni per risolvere l’emergenza rifiuti a Napoli che era molto più drammatica di quella di Roma oggi e si protraeva da molto piu’ tempo. C’e’ chi ...

G.Grillo : emergenza rifiuti a Roma non è direttamente imputabile a Raggi : Roma – “Due giorni fa c’e’ stato un proficuo incontro tra il ministro dell’Ambiente e la sindaca di Roma, c’e’ un contatto con l’Istituto superiore di sanita’, che proprio oggi e’ coinvolto in una riunione, e tutte le amministrazioni sono a disposizione di Virginia Raggi per risolvere una situazione che evidentemente non e’ direttamente imputabile al sindaco, visto tutto ...

emergenza rifiuti a Roma : “Ci siamo ritrovati in questa situazione perché i cittadini producono 2900 tonnellate di indifferenziato ogni giorno” : Laura D’Aprile, capo del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’Emergenza rifiuti a Roma, ha dichiarato: “Ci siamo ritrovati in questa situazione perché i cittadini Romani producono 2900 tonnellate di rifiuto indifferenziato ogni ...

Roma - protesta in Campidoglio per l'emergenza rifiuti. FOTO : Roma, protesta in Campidoglio per l'emergenza rifiuti. FOTO I manifestanti scesi in piazza contro la giunta Raggi, chiedono le dimissioni della prima cittadina. In alcuni quartieri della capitale è partita una raccolta firme per non pagare la Tari. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

"A Roma +30% dei pazienti in ambulatorio per il caldo e l'emergenza rifiuti" : l'allarme dei medici : Il grande caldo e l’emergenza spazzatura stanno portando a “un ‘disastro’ negli ambulatori dei medici di famiglia”. Lo dice all’Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg) e vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, che spiega: “Si può stimare un aumento del 30% dei pazienti, sopratutto ‘over ...

emergenza rifiuti a Roma : “Situazione sgradevole e preoccupante - i batteri sono al lavoro” : “Al momento la situazione dei rifiuti a Roma è molto sgradevole e preoccupante, ma non ancora allarmante dal punto di vista della salute. Certo, complici le alte temperature e la presenza di ratti, insetti, uccelli e altri animali, con il passare dei giorni aumentano i rischi” che i cumuli di spazzatura nelle strade “possano diventare un pericolo per la salute. Occorre intervenire“. Ad affermarlo all’AdnKronos ...