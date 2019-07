Anche J-Ax sostiene Carola Rackete ed attacca Salvini durante un concerto

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) Dopo Emma Marrone,il cantante J-Ax, ex frontman degli Articolo 31, si schiera conedil Ministro dell'Interno Matteodal palco del Sonic Parck, a Bologna, nel corso di un suo. Difende la condotta della capitana della Sea Watch 3 affermando: "Io sto con, l'hopostato su Instagram ed ho ricevuto squallidi ed arroganti commenti, come al solito. Forse non lo sapete ma gli eroi di oggi sono gli Ignavi di Dante, coloro che non si espongono, che non sono in grado di prendere posizione, che stanno nascosti e che non hanno il coraggio di rischiare". Continua, l'ex cantante degli Articolo 31, urlando dal palco: "Quando rimaniamo intenti davanti alla tv ad osservare le grandi ingiustizie della storia ed alla fine ci chiediamo arrabbiati 'perché nessuno ha avuto il coraggio di intervenire o perché nessuno ha fatto qualcosa per evitarlo?' ...

matteosalvinimi : #Salvini: cosa sarebbe successo in Australia o negli Stati Uniti se fosse arrivata una nave a speronare una motoved… - Radio1Rai : #30giugno ultimo giorno della #RaccoltaFondi per il soccorso di animali: con un sms al numero 45587 si aiuta… - Charlotte3117 : Ed il Partito lo sostiene...... vogliono essere accusati di complicità anche loro ???? -