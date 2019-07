Stromboli e gli tsunami innescati dalle isole Eolie | una storia di catastrofi poco

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Quella diè unazeppa di eventici, purtroppoconosciuti ed eccessivamente sottovalutati. Il piccologenerato dall’esplosione di Mercoledì 3 Luglio, con ripercussioni sul livello del mare persino in Campania nel Cilento, è stato soltanto l’ultimo di una lunga serie. Un estratto dello SpecialeItaliani di MeteoWeb ci ricorda proprio storicamente di cos’è in grado di fare loeoliani. Nella seconda metà degli anni Dieci del ‘900 lee loin particolare movimentano il Mediterraneo. Proprio Iddu, come viene chiamato il vulcano dagli strombolani, è difatti protagonista di due episodi notevoli. Il primo, il 3 Luglio 1916, dunque in piena “Grande Guerra”, rappresenta un’eruzione cui si accompagna un terremoto (avvertito anche nella Calabria Tirrenica) e soprattutto uno...

