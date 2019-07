Samsung Galaxy Tab A 2019 | in arrivo un tablet da 8 pollici low cost

Attese due fotocamere ToF sui Samsung Galaxy Note 10 - una per superficie : Sui Samsung Galaxy Note 10 sono attesi due obiettivi a tempo di volo (ToF), uno sul fronte ed uno sul retro dello smartphone L'articolo Attese due fotocamere ToF sui Samsung Galaxy Note 10, una per superficie proviene da TuttoAndroid.

Counterpoint Research mette nero su bianco i numeri eccellenti dei Samsung Galaxy S10 : Ieri era solo un rumor proveniente dalla stampa coreana, adesso la performance messa a segno dalla linea Samsung Galaxy S10 è stata messa nero su bianco L'articolo Counterpoint Research mette nero su bianco i numeri eccellenti dei Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza : ASUS ZenFone 5 Lite (ZC600KL) inizia a ricevere Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 (2018) le patch di sicurezza di luglio 2019 e Xiaomi Mi 8 quelle di giugno: ecco i nuovi aggiornamenti per tre smartphone Android. L'articolo ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Il meccanismo anti-notch di Samsung Galaxy A80 messo a nudo da un video : Con Galaxy A80, Samsung ha portato una soluzione nuova per risolvere la questione più annosa degli ultimi tempi L'articolo Il meccanismo anti-notch di Samsung Galaxy A80 messo a nudo da un video proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fit riceve il suo primo aggiornamento con miglioramenti alla ricarica : Samsung Galaxy Fit riceve il suo primo aggiornamento software che porta alcuni miglioramenti alla stabilità e alla ricarica della batteria: il nuovo firmware R370XXU0ASG1 è in rollout via OTA attraverso l'app Galaxy Wearable. L'articolo Samsung Galaxy Fit riceve il suo primo aggiornamento con miglioramenti alla ricarica proviene da TuttoAndroid.

Affari enormi col volantino MediaWorld RED FRIDAY : Huawei Mate 20 Pro - P30 Lite e Samsung Galaxy S10e : Il volantino MediaWorld dedicato al RED FRIDAY parte oggi 4 luglio, per concludersi domenica prossima (il giorno 7 del mese corrente): le offerte irripetibili sono tante, valide sia in negozio che online. Tra queste quella che vi consentirà di portarvi a casa il Huawei Mate 20 Pro (non lasciatevi ingannare dal fatto che tra pochi mesi arriveranno il modello successivo: questo è un dispositivo che finora ha lasciato il segno, e che siamo pronti ...

Samsung Galaxy S10e è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon : Samsung Galaxy S10e è in offerta nella formula "venduto e spedito da Amazon" all'ottimo prezzo di 499 euro, da non perdere. L'articolo Samsung Galaxy S10e è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Non così impermeabili i recenti Samsung Galaxy e ingannevole la certificazione IP68? : Bella grana per Samsung, La sua linea di smartphone Samsung Galaxy per la fascia degli attuali ed ex top di gamma definitoti impermeabili o meglio resistenti all'acqua grazie alla certificazione IP68 è sotto accusa, proprio per questa sua specifica peculiarità. La Australian Competition & Consumer Commission (ACCC), una sorta di AGCM del lontano continente ha fatto causa proprio all'azienda del settore mobile incolpandola di pratica ...

Modelli e prezzi in Italia del Samsung Galaxy Note 10 : differenze con Note 9 e S10 : Il Samsung Galaxy Note 10 sarà presentato il prossimo 7 agosto, ma ormai sono già tante le cose che conosciamo relativamente al phablet. Stando ad un'esclusiva di 'tuttoandroid.net', il device sarà commercializzato in tre diversi Modelli, di cui però non si conoscono ancora i nomi: il primo vanterà uno schermo da 6.3 pollici, mentre gli altri due si equipaggeranno con display da 6.8 pollici. I pannelli saranno di tipo Infinity-O con tecnologia ...

Samsung Galaxy Watch Active 2 avrà funzioni esclusive : potrà rilevare le cadute ed effettuare ECG : Scopriamo nuove anticipazioni relative a Samsung Galaxy Watch Active 2, che dovrebbe includere un sensore ECG e un rilevatore di caduta. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 avrà funzioni esclusive: potrà rilevare le cadute ed effettuare ECG proviene da TuttoAndroid.

Nuovi guai in vista per Samsung - accusata di pubblicità ingannevole sulla resistenza all’acqua di Galaxy S10 : Una commissione australiana a citato in giudizio Samsung per pubblicità ingannevole in merito alla resistenza all'acqua dei Nuovi Galaxy S10. L'articolo Nuovi guai in vista per Samsung, accusata di pubblicità ingannevole sulla resistenza all’acqua di Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Vi sveliamo i Samsung Galaxy Note 10 in ESCLUSIVA : prezzi - uscita - memorie - colorazioni e varianti per l’Italia : Scopriamo in ESCLUSIVA alcuni dettagli sui Samsung Galaxy Note 10, in arrivo il mese prossimo: ecco varianti, prezzi, colorazioni e data di uscita per l'Italia dei nuovi phablet top di gamma. L'articolo Vi sveliamo i Samsung Galaxy Note 10 in ESCLUSIVA: prezzi, uscita, memorie, colorazioni e varianti per l’Italia proviene da TuttoAndroid.

Vende meglio del Galaxy S9 il Samsung Galaxy S10 : ecco i modelli preferiti dagli utenti : Come ogni anno c'era chi scommetteva il Samsung Galaxy S10 non avrebbe ripetuto il successo dei Galaxy S9: puntualmente queste previsioni sono state smentite dai dati di vendita, avendo l'ultimo top di gamma stracciato il suo predecessore. Stando a quanto riportato da 'en.yna.co.kr', la società di analisi Counterpoint ha constatato che, nel primo periodo post-lancio dei rispettivi modelli, l'attuale portabandiera avrebbe fatto decisamente ...

Ecco come installare l’APK della Google Fotocamera su Samsung Galaxy M40/A60 : Samsung Galaxy M40 (Galaxy A60) impiega un SoC Snapdragon, il che rende possibile installare un APK modificato dell'app Google Fotocamera (GCam) per ottenere prestazioni ancora migliori dalle tre fotocamere posteriori dello smartphone. L'app Google Fotocamera permette di effettuare un salto di qualità notevole nella qualità delle foto acquisite dal Galaxy M40, seppur con qualche limitazione. L'articolo Ecco come installare l’APK della ...