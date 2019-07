wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) Neanche il tempo di superare il caso Alitalia, con lo spot che utilizzava il blackface poi rimosso, che eccoci con un’altra azienda italiana che fa razzismo. E questa volta in modo decisamente più esplicito. “Chiediamo tassativamente, pena interruzione di rapporto di fornitura con la vs Società, che non vengano più effettuate consegne utilizzando trasportatori die e/o pakistani, indiani o simili”. È l’assurdo messaggio inviato dallaSrl, azienda diche si occupa di lavorazione di metalli, a tutti i suoi fornitori. “Gli unici di nazionalità estera che saranno accettati saranno quelli dei paesi dell’est, gli altri non saranno fatti entrare nella nostra azienda né tantomeno saranno scaricati”. Insomma, il criterio usato sembra quello delpelle, in una sorta di apartheid lavorativo che fa rivoltare lo stomaco. L’episodio dinon è un caso ...

MilanoCitExpo : L’incredibile email della Chino Color di Lumezzane: no corrieri di colore #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -