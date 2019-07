Gianmarco Onestini in cerca d'amore (Di venerdì 5 luglio 2019) Gianmarco Onestini non ha ancora smesso di cercare l'amore: l'ex inquilino della Casa del Grande Fratello ha infatti affermato di essere ancora alla ricerca di una donna. L'account ufficiale Instagram di Spy lancia una clamorosa indiscrezione riguadante una delle interviste ai protagonisti dell'ultima edizione del "Grande Fratello". Il primo della lista è Gianmarco Onestini. Lui, uscito dalla casa del reality di Canale 5, si professa single ma desideroso di incontrare l'anima gemella. Lui, infatti, nonostante ancora solo, pare non abbia ancora perso le speranze riguardo il trovare una donna che gli riempia il cuore e la vita di gioia. (Di venerdì 5 luglio 2019)non ha ancora smesso dire l': l'ex inquilino della Casa del Grande Fratello ha infatti affermato di essere ancora alla ridi una donna. L'account ufficiale Instagram di Spy lancia una clamorosa indiscrezione riguadante una delle interviste ai protagonisti dell'ultima edizione del "Grande Fratello". Il primo della lista è. Lui, uscito dalla casa del reality di Canale 5, si professa single ma desideroso di incontrare l'anima gemella. Lui, infatti, nonostante ancora solo, pare non abbia ancora perso le speranze riguardo il trovare una donna che gli riempia il cuore e la vita di gioia.

L'ex gieffino, Gianmarco Onestini, negli scorsi giorni, ha smentito di essere interessato sentimentalmente all'ex compagna di viaggio, Erica Piamonte: "Con Erica abbiamo un bel rapporto, è un’amicizia. Questo rapporto è nato nella casa e ci porta a ridere, scherzare e a dire un sacco di boiate insieme". Il fratello Luca e la cognata Ivana Mrazova, però, sembrano approvare la bella toscana come testimoniano alcuni commenti sibillini su Instagram. E chissà che dopo l'esperienza, dello scorso anno, a "Temptation Island", Gianmarco non decida di tornare alla corte di Maria De Filippi in qualità di corteggiatore o tronista per conoscere la ragazza dei sogni.