Putin e Papa Francesco | terzo faccia a faccia in 6 anni | dialogo continua | ma senza

Putin a Roma : dopo il Papa e Mattarella - adesso vede Conte. DIRETTA : Putin a Roma: dopo il Papa e Mattarella, adesso vede Conte. DIRETTA Poche ore in Italia per il presidente russo. L'udienza con il Pontefice, poi la salita al Quirinale e il bilaterale a Palazzo Chigi. In serata vedrà Di Maio e Salvini. E prima di ripartire l'incontro privato con l'amico Berlusconi. IL ...

Putin faccia a faccia col Papa per discutere di geopolitica internazionale : È durata circa un’ora l’udienza concessa dal Papa al presidente russo Vladimir Putin. Si è trattato del terzo incontro tra i due, dopo il primo del 2013 e il secondo del 2015. A nessuno il Papa ha concesso tale “onore”. Un incontro seguito da quello tra il leader del Cremlino e il segretario di stat

Vaticano : Incontro di un’ora tra Papa e Putin : Roma – È durata quasi un’ora l’udienza concessa dal Papa al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. È la terza volta che i due protagonisti si incontrano in Vaticano, e tutte e tre le volte si sono caratterizzate per un cospicuo ritardo da parte dell’ospite. Nella prima udienza, il 25 novembre 2013, Putin e’ infatti arrivato in Vaticano con circa 50 minuti di ritardo: lo stesso fatto registrare oggi, con ...

Putin a Roma : dopo l'incontro con il Papa - ora è al Quirinale. DIRETTA : Putin a Roma: dopo l'incontro con il Papa, ora è al Quirinale. DIRETTA Serie di incontri nella Capitale per il presidente russo: dopo il Pontefice, ora è al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella. Poi vedrà Conte, Di Maio e Salvini. In serata incontro privato con l'amico Berlusconi. IL LIVEBLOG Parole chiave: ...

Putin dal Papa e poi al Quirinale. Dopo tocca a Conte - in serata vedrà Di Maio - Salvini e Berlusconi : Vladimir Putin è arrivato al Quirinale dove è atteso dal capo dello Stato Sergio Mattarella per un pranzo di lavoro Dopo il faccia a faccia in Vaticano con il Papa. La sua...

Putin a Roma - al Quirinale dopo l’udienza con il Papa : Il programma prevede colloqui anche con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si concluderà con una cena a Villa Madama offerta dal premier Conte

Vladimir Putin ha incontrato papa Francesco : Il presidente Vladimir Putin, dopo essere atterrato in Italia, si è recato in Vaticano: un'ora di colloquio tra lo "Zar" e il pontefice della Chiesa cattolica, Prima vengono le istituzioni sacre, dopo ci sarà spazio per tutto il resto: Vladimir Putin è atterrato in Italia attorno alle 13.10, poi si è recato in Vaticano, dove ha avuto luogo l'atteso colloquio con papa Francesco. Le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Federazione ...

Putin in Vaticano : stretta di mano e colloquio di un’ora con papa Francesco : Il programma prevede colloqui anche con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si concluderà con una cena a Villa Madama offerta dal premier Conte

Putin - un'ora di colloquio con il Papa : 15.34 E'durato circa un'ora il colloquio in Vaticano tra Papa Francesco e il presidente russo Vladimir Putin. E'la terza volta che il Papa incontra Putin. Putin è arrivato in Vaticano direttamente dall'aeroporto di Fiumicino, con un ritardo di circa un'ora sul programma. Subito dopo aver incontrato il Papa, il corteo presidenziale si è diretto verso il Quirinale, dove Putin è atteso da Mattarella.

Putin è a Roma - incontro di quasi un'ora con Papa Francesco. DIRETTA : Putin è a Roma, incontro di quasi un'ora con Papa Francesco. DIRETTA Serie di incontri nella Capitale per il presidente russo: dopo il Pontefice sarà la volta del Capo dello Stato Mattarella. Poi Conte, Di Maio e Salvini. In serata incontro privato con l'amico Berlusconi. IL LIVEBLOG Parole chiave: ...

Putin in Vaticano : stretta di mano con papa Francesco : Il programma prevede colloqui anche con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si concluderà con una cena a Villa Madama offerta dal premier Conte

Putin a Roma : incontro con il Papa | Foto : Tanti colloqui organizzati in un solo giorno di visita per il presidente russo. In serata la cena con i due vicepremier Di Maio e Salvini, poi la ripartenza per Mosca. Massima vigilanza sulla città anche dall'alto, con l'ausilio di un elicottero, sulle strade attraverso le quali passa il corteo presidenziale.

Putin in Vaticano : faccia a faccia con il Papa. Poi al Colle e cena con Conte : Vladimir Putin è arrivato con la sua delegazione in Vaticano, per la prima tappa della sua visita romana che in giornata lo vedrà poi andare al Quirinale da Mattarella, a Palazzo Chigi...

Putin è arrivato a Roma - in corso l'incontro con Papa Francesco. LIVE : Putin è arrivato a Roma, in corso l'incontro con Papa Francesco. LIVE Serie di incontri nella Capitale per il presidente russo: dopo il Pontefice sarà la volta del Capo dello Stato Mattarella. Poi Conte, Di Maio e Salvini. In serata incontro privato con l'amico Berlusconi. IL LIVEBLOG Parole chiave: ...